النيابة تهيب بالوزارات الخدمية توعية العاملين للحفاظ على حياة الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حذرت النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق أو تصف الأمور بغير مسمياتها، مؤكدة على أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم "مجدي.إ.م" رئيس القطار رقم (934) بهية السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين اثنين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها، وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة؛ وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أولويات تلك المصلحة هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.

وقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الأسكندرية / طنطا، بمحل إقامته في منطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة محافظة القليوبية.