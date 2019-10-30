الإسكان تعرض أبراج العاصمة الإدارية بمؤتمر المباني الشاهقة بشيكاغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت مصر لأول مرة في مؤتمر خاص بالمباني شاهقة الارتفاع بمدينة شيكاغو الأمريكية، بوفد يضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، ومحمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير.

وقال الجزار في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يضم وفودا ومسئولين وزاريين متعددين، بجانب ممثلين عن شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المباني شاهقة الارتفاع، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ الشركة الصينية CSCEC، بالإضافة إلى مكاتب استشارية عالمية في مجال التصميم والهندسة.

وأضاف الوزير: "عرضت مصر، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تصميمات وموقف تنفيذ أطول برج في إفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، بارتفاع 385 مترا، ضمن 20 برجا جار تنفيذها".

وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الرائدة في العالم للمهنيين الذين يركزون على إنشاء وتصميم وتشغيل المباني الشاهقة الارتفاع والمدن المستقبلية، كما تمنح "جائزة للمباني الشاهقة" كل عام، مع أربع جوائز إقليمية للولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مناطق آسيا وأستراليا، وبالتالي فإن مشاركة مصر في مثل هذا الحدث الكبير ستؤثر إيجابيا على صورتها الدولية من خلال عرض مختلف مشروعاتها الكبرى كمركز عالمي للتنمية والاستثمار.

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وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في بذل جهود إضافية لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج، بما في ذلك توفير وتنويع قطع الأراضي في المدن الجديدة، وتوسيع المعروض من المساكن، فضلاً عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع التطوير العقاري.

وأعلن الجزار أن أطول برج في إفريقيا المُنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، يبلغ طوله 385 مترًا، ويتكون من 80 طابقًا على مساحة حوالي 240 ألف متر مربع، وبلغت مساحة الأساسات التي يبُنى عليها البرج حوالي 3700 متر مربع بارتفاع 5 أمتار طولية، وجرى صب القاعدة الخرسانية للبرج في ثلاثة أيام متواصلة لكمية 18,500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.

واستعرضت الشركة الصينية CSCEC مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع التي نفذتها في أنحاء العالم، واحتل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة المرتبة الثالثة في الترتيب من حيث الارتفاع بعد برجين في ماليزيا وإندونيسيا.

وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الإسكان اجتماعًا مع رئيس المجلس الحضري للبنايات الشاهقة لبحث سبل التعاون والاستفادة من المجلس مستقبلا، وشهد الاتفاق على عضوية مصر في المجلس، وكذلك على ترتيب ورش عمل، والدعوة لإقامة المؤتمر بعد القادم في مصر، كما جرى الاتفاق على زيارة رئيس المجلس ونائبه لمصر في فبراير المقبل؛ للترتيب لأوجه التعاون المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في المؤتمر العالمي لمجلس المباني شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، لتكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.