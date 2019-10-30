حدث ليلاً| تفاصيل آخر كلمات ضحية قطار طنطا.. و"الحريري" يقدم استقالته للرئيس اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي. بدايةً بتطورات حادث قطار طنطا وصولًا إلى إعلان سعد الحريري، تقديم استقالة حكومته للرئيس اللبناني.

ويرصد "الخليج 365"، الأحداث كالآتي:

"القطر ده مفيهوش جدعنة ليه؟!".. آخر كلمات ضحية قطار طنطا قبل قفزه

قال محمود عيد، شقيق محمد عيد، ضحية حادث قطار طنطا: "احنا ما كناش مدركين أي حاجة حصلت بعد ما عرفنا بالواقعة، وكان فيه انفعال شديد جدًّا جدًّا، ولحد ما روحنا طنطا ماحدش فينا مصدق إنه مات، وكنا متصورين إن القطر خبطه، وماحدش كان يعرف إنه نَط من القطر إلا بعد ما وصلنا مكان الحادثة بكتير".

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النيابة تهيب بالوزارات الخدمية توعية العاملين للحفاظ على حياة الإنسان

حذرت النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق أو تصف الأمور بغير مسمياتها، مؤكدة على أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

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شقيق ضحية قطار طنطا: "لم نطلب من الوزير غير حق شقيقي"

قال تامر عيد، شقيق محمد عيد، المعروف إعلاميًّا بـ"شهيد التذكرة"، إن أسرته تلقت اليوم عزاءً من الفريق كامل الوزير وزير النقل، في وفاة شقيقه إثر سقوطه، أمس، من القطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر.

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مصر تستعيد أطلس "سديد الأثري" التاريخي من ألمانيا

تسلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، من سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الألماني هايكوماس، أطلس سديد الأثري، في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية بحضور الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

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محافظ بورسعيد يتابع حالة طفلة أجريت لها عملية قلب بالتأمين الشامل

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، مستشفى أطفال النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للاطمئنان على حالة الطفلة لين الفراراجي، والتي أجريت لها عملية جراحية بالقلب.

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عزاء ووظيفة وتعويض.. ماذا قدّم كامل الوزير لأسرة "ضحية التذكرة"؟ (صور)

عدّة محاور عمل عليها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن حادث وفاة الشاب محمد عيد، ضحية واقعة "كمسري قطار 934"؛ للتخفيف عن أسرته.

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أستاذ طب نفسي: سلوك كمسري قطار طنطا يحمل تنمرًا وعدوانية

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن ركاب قطار 934 الأقصر- الإسكندرية الذي شهد أمس حادث سقوط شابين ومصرع أحدهما، اتسموا باللا مبالاة وانشغلوا بالتصوير بهواتفهم المحمولة دون التدخل لحل المشكلة بين الشابين وكمسري القطار.

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"واتس اب" تقاضي شركة اسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

أعلن تطبيق "واتس اب" للمراسلة الذي تملكه فيسبوك الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس أو" الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس، والمتهمة بمساعدة حكومات في الشرق الاوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحفيين.

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"ده اللي اتمنيته من ربنا".. ريهام سعيد تنشر فيديو عن اعتزالها الإعلام

نشرت ريهام سعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من حوار قديم لها مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "جر شكل".

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مستشار رئيس لبنان يكشف تطورات الوضع في الشارع اللبناني بعد استقالة الحريري

قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، إن المتظاهرين في الشوارع اللبنانية رحَّبوا بتقديم سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون.

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النواب الأمريكي يوافق على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عربية.

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الرئاسة التركية: مشروع قرار النواب الأمريكي بشأن "نبع السلام" يهدد العلاقات الثنائية

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، صباح اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمالي سوريا التي تسميها "نبع السلام"، يهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء اجتماعا، مع رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي ناقشا خلاله "تنسيق الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية".

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الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل

دعت الولايات المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.

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ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطلبون تبريرًا حول حجب الدعم العسكري عن أوكرانيا

طالب أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بتقديم معلومات حول دور البنتاجون في حجب المعونة العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري.

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مظاهرات ليلية في كربلاء والبصرة تضامنًا مع متظاهري بغداد

انطلقت المظاهرات الليلية في مدينتي كربلاء والبصرة، تضامنًا مع المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما بثته فضائية "سكاي نيوز" عربية.

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