متابعة السيسي لجهود الحكومة في توفير السلع وضبط الأسواق يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء جهود الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع، إلى جانب عدد من أخبار الشان المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مكافحة الفساد وتوفير السلع وتشديد الرقابة على الأسواق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تعزيز جهود الحكومة لضبط الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع بالمحافظات لرصد الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في أسعار السلع لاسيما التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها من محدودي الدخل، مشددا على ضرورة مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

كما حضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة ، قوله إن الرئيس وجه بزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك،والسلع للمواطنين، ومواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أهمية انجاز المشروعات التنموية بأعلى المعايير العالمية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، لافتا إلى أهمية متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي والتقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات خاصة البنية التحتية.

وطالب الرئيس السيسي بضرورة الاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، موضحا أن ترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفظ حقوقهم ويعزز جهود تحقيق التنمية المستديمة في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث كلف الرئيس الأجهزة المعنية بالاستمرار فى بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي في جميع أنحاء الجمهورية وتطرق الاجتماع إلى تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التى تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يصون أمن مصر القومي.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد ترحيب مصر باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربا عن التطلع لزيادتها في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير الألماني بالقاهرة.

وأضافت "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة بها، وكذلك الخبرات الألمانية العريقة في مجالات التعليم الأساسي والجامعي والفني في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم في مصر وتطلعها إلى إقامة شراكة مع الجانب الألماني في هذا الإطار.

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ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن وزير الخارجية الألماني أكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .. مشيرا إلى حرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد بحث العديد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني.

وتحت عنوان "عبدالعال ينقل دعوة السيسي لرئيس نيجيريا للمشاركة في مؤتمرين بالقاهرة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أكد أن العلاقات المصرية النيجيرية تشهد زخما إيجابيا يتناسب مع الميراث التاريخي الإيجابي للعلاقات بين البلدين ، قائلا إن نيجيريا تعد أكبر وأكثر الدول تأثيرا في فرب إفريقيا، كما أن البلدين هما الأكثر تعدادا للسكان على مستوى القارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن عبدالعال أضاف، خلال لقائه مع نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو الذي حضره السفير المصري في أبوجا عصام حنفي أمس ، أن نيجيريا تترأس حاليا الجمعية العامة للأمم المتحدة والدبلوماسية البرلمانية في إفريقيا تستهدف تطوير العلاقات مع جميع البرلمانيات الإفريقية في الشرق والغرب والشمال والجنوب.

ونقل عبدالعال تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بوهاري وتأكيد الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة في 22 و23 نوفمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر هذا العام.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" وصفحتها الأولى، حيث ذكرت أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد قوة ومتانة العلاقات المصرية مع أشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل وما تتميز به من طابع استراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء .. مشيرا إلى حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم أواصر التعاون العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء زكي بالسيدة راشيل اومامو وزيرة دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق لها والتي تزور مصر حاليا حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية.

وتحت عنوان "مقتل 13 إرهابيا في مواجهة مع الشرطة بالعريش"، قالت صحيفة"الأهرام" أن وزارة الداخلية أعلنت مقتل 13 عنصرا إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية منزلا مهجورا بالعريش لتنفيذ عملياتهم العدائية ضد البلاد ، وتم على الفور دهم الوكر مما أسفر عن مقتل 13 إرهابيا عثر بحوزتهم على 6 بنادق آليه و4 بنادق خرطوش وعبوة متفجرة و2 حزام ناسف.

وفي متابعتها للشأن المحلي وتحت عنوان "إقرار علاوة القطاع الخاص"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير القوى العاملة وقع اتفاقية إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أمس بحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان وياسمين محمد فريد خميس نائب رئيس مجموعة النساجون الشرقيون.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المزيد من تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، بما يتوافق مع أهداف الدولة وسعيها إلى معيشة أفضل للمواطنين.

وأضافت أن وزير القوى العاملة أكد أن إقرار الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يختلف من كل صناعة لأخرى، منوها بأن هناك اجتماعات دورية للوصول إلى الحد الأدنى مما يسمح بحياة كريمة.