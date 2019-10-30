مصر | لتحقيق السيولة.. مرور الجيزة تحرر 3942 مخالفة بشوارع وميادين المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة.. مرور الجيزة تحرر 3942 مخالفة بشوارع وميادين المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1701) مخالفة نموذج 125، (579) متنوع، (43) بدون تسيير، (1580) انتظار خاطئ، وضبط ى،ى، ( 3) دراجة بدون لوحات معدنية، ( 16 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (22 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 12 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 105 ) تجاوز السرعة المقدرة " رادار "، ( 12 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز سيارة، ( 6 ) التصالح الفوري، ( 8 ) ملصقات ومتعلقات، ( 10 ) فحص، ( 15 ) حملة السرفيس، (51) بدون قيادة، حجز (2) توك توك، وبلغ الإجمالي 3942 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير (1722) مخالفة نموذج 125، (402) متنوع، (37) بدون تسيير، (1475) انتظار خاطئ، وضبط ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ( 34 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (29 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 36 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 145 ) تجاوز السرعة المقدرة "" رادار ""، ( 28 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز سيارة، ( 64 ) التصالح الفوري، ( 34 ) ملصقات ومتعلقات، ( 10 ) فحص، ( 5 ) حملة السرفيس، (51) بدون قيادة، (10) الحالات السلبية، وبلغ الإجمالي 3689 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.