مصر | تحذير عاجل من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتهيب النيابة العامة بالقائمين علي الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ ايمانهم بمقاصد الوظيفة العامة وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وان اولي اوليات تلك المصلحة هي الحفاظ علي حياة الانسان وصون كرامته.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالا اضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت الي موت احداهما واصابة اخر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة او النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.
وأمرت النيابة العامة بضبط واحضار المتهم واستجوبته فأنكر الاتهام المنسوب اليه وادعي ان القطار توقف ثم بدء في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وانه حاول منعهما من ذلك.
وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال الي مسرح الواقعة وتبين انها وقعت بمحطة مهجورة معتمة وهي محطة دفرة القديمة وناظرت جثمان المتوفي اذ تبين انفصال رأسه عن جسده وسألت المصاب والمختصين والعاملين بهيئة السكة الحديد وتوصلت الي عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للادلاء بشهادتهم وممن نشروا علي حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة.. فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا.
بينما أمر النائب العام بندب اعضاء بنيابة الاقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة والانتقال الي مطار الاقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة اخرين قبل مغادرتهم البلاد.. وتواترت شهادتهم جميعا علي تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع او تحرير محضر او النزول من القطار قفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهم لسرعة القطار.
وندبت النيابة العامة اطباء مصلحة الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية للمتوفي الي رحمة الله وتوقيع الكشف الطبي الشرعي علي المصاب كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الالي بالقطار للوقوف علي سرعته تحديدا وقت الواقعة تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا للحقيقة.
ولا زالت النيابة العامة تتلقي التقارير الفنية ومستمرة في سؤال الشهود واتخاذ اجراءات تحقيقةلكشف تفاصيل الحقيقة وستصدر بيانا وافيا عاجلا بتلك الاجراءات وبما يؤول اليه التصرف في القضية.