مصر | تحذير عاجل من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر النائب العام المستشار حمادة الصاوي من الانسياق وراء الاخبار والشائعات التي تزيف الحقائق او تصف الامور بغير مسمياتها وتؤكد النيابة العامة ان بيانتاها الرسمية صادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد للحقيقة مما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين علي الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ ايمانهم بمقاصد الوظيفة العامة وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وان اولي اوليات تلك المصلحة هي الحفاظ علي حياة الانسان وصون كرامته.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالا اضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت الي موت احداهما واصابة اخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة او النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

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