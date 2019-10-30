مصر | ندب أطباء من مصلحة الطب الشرعي وفحص جهاز التحكم الآلي في واقعة قطار طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندب أطباء من مصلحة الطب الشرعي وفحص جهاز التحكم الآلي في واقعة قطار طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية للمتوفي إلى رحمة الله في واقعة قطار طنطا وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار للوقوف علي سرعته تحديدا وقت الواقعة تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا للحقيقة.

كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالااضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت إلى موت أحداهما وإصابة آخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرةأوتصريح ولذلك استوقفهماالمتهمبعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة،فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة او النزولمن القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

