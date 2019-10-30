مصر | النائب العام يأمر نيابة الأقصر بسماع شهود تواجدوا في قطار طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر نيابة الأقصر بسماع شهود تواجدوا في قطار طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بندب أعضاء بنيابة الاقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة والانتقال الي مطار الاقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة اخرين قبل مغادرتهم البلاد في واقعة قطار طنطا وتواترت شهادتهم جميعا علي تخيير المتهم "الكمسري" للمجني عليهما بين الدفع او تحرير محضر او النزول من القطار قفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهم لسرعة القطار.

ولا زالت النيابة العامة تتلقي التقارير الفنية ومستمرة في سؤال الشهود واتخاذ اجراءات تحقيقا لكشف تفاصيل الحقيقة وستصدر بيانا وافيا عاجلا بتلك الاجراءات وبما يؤول اليه التصرف في القضية.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاويقد أمر بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالا اضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت الي موت احداهما واصابة اخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة او النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

