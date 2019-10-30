مصر | النائب العام: مكان حادث قطار الإسكندرية محطة مهجورة واختلاف الشهود حول سرعة القطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام: مكان حادث قطار الإسكندرية محطة مهجورة واختلاف الشهود حول سرعة القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النائب العام المستشار حمادة الصاوي في بيان صادر له، أن النيابة العامة قد بادرت بالانتقال الي مسرح واقعة قطار طنطا وتبين انها وقعت بمحطة مهجورة معتمة وهي محطة دفرة القديمة وناظرت جثمان المتوفي اذ تبين انفصال رأسه عن جسده وسألت المصاب والمختصين والعاملين بهيئة السكة الحديد وتوصلت الي عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للادلاء بشهادتهم وممن نشروا علي حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة.. فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالا اضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت الي موت احداهما واصابة اخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة او النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

