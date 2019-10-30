مصر | كمسري قطار الإسكندرية أمام النيابة: حاولت منع المجني عليهما من القفز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمسري قطار الإسكندرية أمام النيابة: حاولت منع المجني عليهما من القفز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النائب العام المستشار حمادة الصاوي في بيان صادر له منذ قليل، ان النيابة العامة أمرت بضبط واحضار المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد واستجوبته فأنكر الاتهام المنسوب اليه وادعي ان القطار توقف ثم بدء في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وانه حاول منعهما من ذلك.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالا اضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت الي موت احداهما واصابة اخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة او النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

