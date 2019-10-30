مصر | النائب العام يكشف تفاصيل حادث قطار الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكشف تفاصيل حادث قطار الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي ابراهيم محمد رئيس القطار رقم934 بهيئة السكة الحديد 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لارتكابه افعالا اضرت بسلامة راكبين بالقطار وافضت الي موت احداهما واصابة أخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطيه، واحمد سمير علي ليلة الثامن والعشرون من الشهر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين الي محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة.

ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع او تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود علي تحديدها، فقفز المجني عليه احمد سمير واصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد حيث امسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته، فقام الركاب بإبلاغ النجدة.

