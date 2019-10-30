مصر | عاجل.. قرار من النائب العام فى واقعة "ضحية الكمسري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار من النائب العام فى واقعة "ضحية الكمسري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، حبس المتهم مجدى إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأضافت الهيئة فى بيان صحفى: وعليه تم التحفظ على رئيس القطاربمعرفة شرطة السكة الحديد وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما فى النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.