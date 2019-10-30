مصر | "العلاج بالجنس".. حيلة معالج روحاني لقضاء ليلة حمراء مع سيدة.. والنيابة تجدد حبسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلاج بالجنس".. حيلة معالج روحاني لقضاء ليلة حمراء مع سيدة.. والنيابة تجدد حبسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس معالج روحاني وتشكيل عصابي قام بسرقته والمكون من 3 سيدات و4 رجال، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، بحبس المعالج الروحاني والتشكيل العصابي المكون من 3 سيدات و4 رجال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت وجهت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، للمعالج الروحاني ويدعى "ص. ع" تهمة النصب على المواطنين لمعالجتهم بالأسلوب الروحاني، فيما وجهت تهمة النصب والاحتيال والابتزاز للتشكيل العصابي وسرقة المواطنين عن طريق استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر داخل النيابة، عن تفاصيل جديدة حول سقوط معالج روحاني وسرقته على أيادي تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات و4 رجال هم: "ر" 33 عامُا و"م" 39 عامًا و"س" 41 عامًا و"ع" 38 عامًا بالجيزة، أن هناك سيدتين قاموا بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج زبائنهم لسرقتهم، وكانت أحد ضحاياهم المعالج الروحاني ويدعى "ص. ع" البالغ من العمر 46 عامًا، فتعرف على أحدي السيدتين، وعندما علمت أنه معالج روحاني، أوهمته السيدة "ف" تبلغ من العمر 25 عامًا أن زوجها يعاني من الضعف الجنسي، فطلبته لأن يحضر لشقتهم فأوهمها المعالج ليعالج زوجها يجب أن يقوم معها علاقة جنسية، فاتفقا الاثنين لذلك.

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وأضاف المصدر بالنيابة، أن السيدتين يتخذوا شقة صديقتهم الثالثة وتدعى "م" وتعمل بائعة مناديل، لارتكاب تلك الوقائع، وتقطن السيدة بشارع الثلاثيني بمنطقة فيصل، حيث تحصل على مبالغ مالية ونصيب من السرقات مقابل لترك الشقة لارتكاب الجريمة، مضيفًا أن يوم الواقعة أحضر المعالج لإقامة علاقة محرمة، وكان في انتظاره السيدتين، وعند دخول الشقة طلبت منه إحدى السيدات ليدخل الحمام ليستعد لإقامة العلاقة لتنفيذ الجلسة، وعند خروجه من الحمام عاريًا فوجئ بانتظاره السيدتين و4 رجال، مدعيه الفتاة أنهم أقاربها قاموا بتصويره عاريًا وفي أوضاع مخلة، ليجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة، وسرقوا منه 3 هواتف محمول ومبلغ مالي يقدر بـ6 آلاف جنية، فتوجه المعالج فور خروجه من الشقة لديوان قسم الجيزة المحيط بشقته للإبلاغ.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة معالج روحاني بمنطقة العمرانية، وتبين أن تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الجيزة من معالج روحاني، يفيد بأنه تعرف سيدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطلبت منه أن يحضر بمنزلها لعلاج زوجها من "الضعف الجنسي".

وتوصلت تحريات فريق البحث المكون من اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، إلى كذب رواية المبلغ، وتبين أنه ذهب إلى منزل السيدة التي تعرف عليها على "فيس بوك"، لممارسة الجنس معها هي وصديقتها، ولدي وصوله شقتها، وخلعه ملابسه، فوجئ بـ 4 رجال صوروه في أوضاع مخلة، وسرقوا متعلقاته المشار إليها.

