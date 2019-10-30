مصر | محام لـ"الخليج 365": عقوبة "كمسري قطار طنطا" تصل للأشغال الشاقة المؤبدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محام لـ"الخليج 365": عقوبة "كمسري قطار طنطا" تصل للأشغال الشاقة المؤبدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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علق المحامي عمرو عبدالسلام، على حادث قطار طنطا، الذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، بسبب التصرف الوحشي وغير الإنساني لكمسري القطار الذي الذي أجبرهما على النزول من القطار أثناء سيره بسبب عدم حملهما لتذاكر مرور القطار.
وأكد المحامي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تحقيقات النيابة العامة ستكشف من خلال التحقيقات مع المتهم كمسري القطار ورئيس القطار وبعد سماع شهود الواقعة من الركاب داخل عربة القطار، تفاصيل الواقعة بالكامل، فإذا تبين للنيابة العامة أن كمسري القطار أجبر المجني عليهما على النزول من القطار أثناء مسيره سواء أكان القطار مسرعا أم كان في حالة تهدية، فنحن أمام جريمة قتل عمد ارتكبت في حق المجني عليه الذي لقي مصرعه طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وأضاف، أن جريمة القتل العمد يتمثل فيها الركن المادي وهو السلوك الإجرامي سواء كان هذا السلوك إيجابي أو سلبي يقوم به الجاني ويؤدي إلى نتيجة تتمثل في وفاة المجني عليه، موضحا أنه في حالة ثبوت إجبار وإكراه المجني عليهما للنزول من القطار أثناء مسيره من قبل الكمسري وهو يعلم أنه في حالة نزول المجني عليهما أثناء مسير القطار قد يؤدي حتما إلى تعريض حياتهما للخطر وبالرغم من ذلك أصر وأجبرهما على النزول من القطار، فإنه يكون بذلك تسبب بفعله في قتلهما متعمدا.
وتابع عبد السلام، أن القانون لا يعطي لهذا الشخص الحق في إجبارهما على النزول أثناء مسير القطار في حالة عدم حملهما للتذاكر وإنما كان يتحتم عليه اصطحابهما إلى أقرب محطة قطار واتخاذ الإجراء القانوني ضدهما وبالتالي فإن كمسري القطار بفعله هذا قد خرج على القوانين واللوائح وتسبب بذلك في مقتل أحد الأشخاص والشروع في مقتل شخص آخر وتسببه في إحداث عاهة مستديمة ببتر إحدى قدميه وهي جريمة أخرى يعاقب عليها المتهم وتصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات.
وأما بالنسبة للموقف القانوني لرئيس القطار وفرد الأمن المسؤل عن تأمين عربات القطار، قال إن موقفهم القانوني يتمثل في الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه انفراد كمسري القطار بالمرور وارتكابه لهذه الجريمة الشنعاء بحق المجني عليهما لأنه لو كانوا متواجدين رفقة هذا الكمسري لمنعوا وقوع ارتكاب الجريمة لأن فردي الأمن ورئيس القطار كانوا سيواجهون الموقف بالطرق القانونية المتبعة.