مصر | محام لـ"الخليج 365": عقوبة "كمسري قطار طنطا" تصل للأشغال الشاقة المؤبدة

وأكد المحامي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تحقيقات النيابة العامة ستكشف من خلال التحقيقات مع المتهم كمسري القطار ورئيس القطار وبعد سماع شهود الواقعة من الركاب داخل عربة القطار، تفاصيل الواقعة بالكامل، فإذا تبين للنيابة العامة أن كمسري القطار أجبر المجني عليهما على النزول من القطار أثناء مسيره سواء أكان القطار مسرعا أم كان في حالة تهدية، فنحن أمام جريمة قتل عمد ارتكبت في حق المجني عليه الذي لقي مصرعه طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وأضاف، أن جريمة القتل العمد يتمثل فيها الركن المادي وهو السلوك الإجرامي سواء كان هذا السلوك إيجابي أو سلبي يقوم به الجاني ويؤدي إلى نتيجة تتمثل في وفاة المجني عليه، موضحا أنه في حالة ثبوت إجبار وإكراه المجني عليهما للنزول من القطار أثناء مسيره من قبل الكمسري وهو يعلم أنه في حالة نزول المجني عليهما أثناء مسير القطار قد يؤدي حتما إلى تعريض حياتهما للخطر وبالرغم من ذلك أصر وأجبرهما على النزول من القطار، فإنه يكون بذلك تسبب بفعله في قتلهما متعمدا.