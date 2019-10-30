مصر | استمرار حبس 4 متهمين لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالتبين 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 4 متهمين لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالتبين 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت أثناء مرورها بطريق الكريمات بدائرة القسم من ضبط (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، حـــال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية مخدر الهيروين المخدر وزنت 250 جراما- مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترف 3 منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وأقر الرابع باقتصار دوره على مساعدتهم أثناء نقل المضبوطات نظير تحصله على مواد مخدرة من المتهمين بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

