مصر | "طعنة نافذة بالصدر".. تشريح جثة سائق قتل على يد زميله بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنة نافذة بالصدر".. تشريح جثة سائق قتل على يد زميله بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة المطرية، مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة سائق أتوبيس طعن على يد سائق توك توك بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية التعليمي، بوصول جثة سائق أتوبيس مصابا بطعنة نافذة في الصدر.



وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير المجني عليه بأتوبيس "ميني باص"، نشبت مشادة كلامية بينه وبين سائق توك توك، قام على إثرها الأخير بطعنه بمطواة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

