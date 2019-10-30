مصر | "قطار بدون قائد".. إحالة ناظر محطة شبين القناطر للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطار بدون قائد".. إحالة ناظر محطة شبين القناطر للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد غريب أحمد غريب، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه توجه على رأس لجنة اليوم من المجلس للتحقيق في واقعة انطلاق قطار المرج من محطة شبين دون سائق أمس، وتبين أن قطار المرج - شبين كانت محطته الأخيرة في شبين القناطر، ولكن العاملين بالمحطة استطاعوا السيطرة على الموقف في دقائق معدودة، حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة، وتم ربطه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وتابع رئيس المدينة، أنه جرى إرسال لجنة تحقيق من الهيئة لكشف ملابسات الحادث، وأنه جرى استدعاء ناظر المحطة للقاهرة للخضوع للتحقيق من قبل مسؤولي هيئة السكك الحديدية، وأكد "غريب" أن الحالة منتظمة داخل المحطة ولا يوجد أي تعطيل للحركة أو القطارات والرحلات تتم بصورة منتظمة دون تعطيل، مؤكدا أن الحادث عارض وفق التحقيقات الأولية.