مصر | "الليلة بـ300 دولار".. الغرامة عقوبة شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليلة بـ300 دولار".. الغرامة عقوبة شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تغريم شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الجنس مقابل 300 دولار، بمبلغ مالي 400 جنيه كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الشاب.

تغريم شاب 400 جنيه بتهمة ممارسة الشذوذ بالدقي.

وأمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة في وقت سابق، بحبس شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الجنس مقابل 300 دولار في الليلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب ويدعى "ع.ح" من بلدة المحلة يبلغ 28 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالدقي مقابل مبلغ مادي، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر يقدر بـ300 دولار.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.