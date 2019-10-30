مصر | تتزعمه سيدة.. حبس تشكيل عصابي لسرقته 806 آلاف من صاحب شركة مقاولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتزعمه سيدة.. حبس تشكيل عصابي لسرقته 806 آلاف من صاحب شركة مقاولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين وربة منزل تتزعمه لقيامهم بسرقة 806 آلاف جنيه من داخل سيارة ملك صاحب شركة مقاولات في منطقة المقطم 4 أيام علىذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم شرطة المقطم بلاغا من "رمضان.م"، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات أثناء قيامه بصرف مبلغ مالي 806 آلاف جنيه من البنك الأهلي، توجه لمسكنه مستقلا السيارة ملكه رقم ج هـ ماركة جيب شيروكي موديل 2016م سوداء اللون، وقام بركنها أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته إليها اكتشف كسر زجاج الهواية الخلفي الأيسر وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم وهما "خالد.س" 36 عاطل و"أحمد.م" 57 سنة ميكانيكي ومقيم بذات العنوان و"هدى. س" 45 سنة ربة منزل و"أشرف.ا" 45 سنة عاطل ( هارب ) و"محمود.ا" 33 سنة عاطل ( هارب ). وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم وهما "خالد.س" 36 عاطل و"أحمد.م" 57 سنة ميكانيكي ومقيم بذات العنوان و"هدى. س" 45 سنة ربة منزل و"أشرف.ا" 45 سنة عاطل ( هارب ) و"محمود.ا" 33 سنة عاطل ( هارب ). وبمواجهتمه بالواقعة المنسوبة إليهم اعترفوا بها بأسلوب " التتبع " وكسر زجاج السيارة باستخدام " بوجيه ".

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط مبلغ 20 ألف جنيه، وأقر بإيداع مبلغ 70 ألف جنيه بدفتر توفير باسم نجله "كريم" وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه بدفتر توفير باسم صديقه" عادل".



وكما تم بإرشاد المتهمة الثالثة ضبط مبلغ مالي 6700 جنيه، وأقرت بشراء مصوغات ذهبية عبارة عن ( 6 غويشة ـ ضبطت بإرشادها) بمبلغ 50 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بما تقدم.