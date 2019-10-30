أخبار مصر | بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود طقس اليوم معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، حيث تستقر الاحوال الجوية في مصر خلال الأسبوع الحالي، وسط مخاوف من سقوط الامطار بعدة مناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

شبين الكوم 20 27

طنطا 19 26

دمنهور 21 26

الإسكندرية 21 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 14 25

بورسعيد 20 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الاسماعيلية 17 27

السويس 18 26

العريش 17 25

رفح 17 24

رأس سدر 20 27

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نخل 11 25

نويبع 21 26

طابا 18 25

كاترين 09 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 21 30

مرسى علم 23 29

الفيوم 19 28

بنى سويف 18 28

المنيا 15 29

أسيوط 15 29

سوهاج 18 29

قنا 18 30

الأقصر 17 30

أسوان 20 31

أبوسمبل 18 30

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 23 31

ابو رماد 23 30

حلايب 25 28

رأس حدربة 24 28