أخبار مصر | بعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا.. بشرى سارة من وزير التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا.. بشرى سارة من وزير التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه قام بعمل جولة أمس الثلاثاء داخل المدرسة الألمانية بالدقي بصحبة وزير الخارجية الألماني وتم إفتتاح مبنى إضافي تم بناؤه داخل أسوار المدرسة الألمانية بالدقي.

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "قد تناولت الزيارة بعض المباحثات مع الجانب الألماني للتعاون في زيادة عدد هذه المدارس وموضوعات أخرى تتعلق بتدريب المعلمين وتطوير التعليم المصري".