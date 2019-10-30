أخبار مصر | القيادات الأثرية بكينيا تسجل انبهارها بمقتنيات المتحف القبطي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيادات الأثرية بكينيا تسجل انبهارها بمقتنيات المتحف القبطي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف القبطي السيدة ماري مومبا رئيس الهيئة الوطنية للمتاحف، والسيد نياجا مجابا مدير عام المتاحف بدولة كينيا، حيث تم عمل جولة تفقدية لهما رافقهم خلالها جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، وسماح عشم أمينة أثرية بالمتحف.

وتعرفا من خلال الشرح على جميع المعروضات بصالات العرض المتحفي، كما تعرفا على أساليب العرض المختلفة للقطع الأثرية.

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وأعربت رئيس الهيئة الوطنية للمتاحف عن مدى سعادتهما لزيارة جمهورية مصر العربية، وزيارة المتحف القبطي وكنيسة أبو سرجة خاصة، كما تمنت تعزيز سُبل التعاون فى جميع المجالات الأثرية والعلمية والقيام بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، وانتهت الزيارة بكلمة شكر تم كتابتها بدفتر الزيارات الخاص بالمتحف القبطي.

الجدير بالذكر أن التعاون الثقافي والأثري مستمر بين مصر والدول الأفريقية، كما تم مد عدد من الدول الأفريقية من بينهم كينيا، والكونغو، والسنغال، والكاميرون بمجموعة من المستنسخات الأثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، وكذلك مجموعة من المطبوعات العلمية، وذلك إسهامًا من وزارة الآثار في تقديم الدعم المصري لبناء وإعداد الكوادر العاملة في المكتبات والمتاحف الأثرية هناك.

ويأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي حيث تم معاملة مواطني الدول الأفريقية مثل المواطن المصري فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام 2019، كما شاركت مصر في العديد من الفعاليات الثقافية الأفريقية مثل افتتاح متحف الحضارات بالسنغال.