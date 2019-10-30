أخبار مصر | اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يناقش دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يناقش دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مائدة مستديرة، بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف؛ لمناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية، وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال.

يأتي ذلك بمقر المجلس، اليوم الأربعاء، بمشاركة 40 صحفي من الصحف القومية والحزبية والخاصة، والإعلاميين بمحطات الإذاعة، والقنوات بالهيئة الوطنية للإعلام والخاصة.