أخبار مصر | عميد بجامعة الملك سعود يلتقي طلبة ترميم آثار القاهرة ويشيد بمستواهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد بجامعة الملك سعود يلتقي طلبة ترميم آثار القاهرة ويشيد بمستواهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية الأثار والسياحة جامعة الملك سعود بالرياض بطلاب قسم الترميم بكلية الأثار جامعة القاهرة حيث تعرف على التقنيات التي يتم تدريبهم عليها.

وتفقد المنيف وبصحبته الدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية والدكتور محسن صالح والدكتور جمال عبد الرحيم معامل الترميم بالكلية، حيث شاهد النماذج التي أنتجها الطلاب أثناء تدريبهم من أعمال فسيفساء وصيانة للقطع الأثرية.

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وحرص المنيف على التقاط صورة تذكارية مع طلاب قسم الترميم بعد أن أشاد بأعمالهم وكفائتهم، وجاءت الجولة على هامش زيارة المنيف لكلية الأثار جامعة القاهرة حيث استقبله الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الأثار، وذلك في إطار العلاقات المتبادلة بين الجامعتين.

وشهد اللقاء الذي جرى في مكتب الدكتور جمعة عبد المقصود عميد أثار القاهرة الدكتور أحمد رجب وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار والفنون الإسلامية، والدكتور خالد غريب رئيس قسم الأثار اليونانية رومانية، والدكتور محسن صالح أستاذ الأثار المصرية.

وتبادل الطرفان الحديث حول العملية التعليمية في مجال التراث والأثار، وآخر ما توصلت له الأبحاث العلمية في هذا الجال، وأشاد المنيف بالمستوى الراق لكلية الأثار جامعة القاهرة، والتي تعتبر الكلية الأم في علم الأثار بما تضم من خبرات وقامات علمية.