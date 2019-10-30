أخبار مصر | عميد أثار القاهرة يستقبل "المنيف" لبحث التعاون مع جامعة الملك سعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد أثار القاهرة يستقبل "المنيف" لبحث التعاون مع جامعة الملك سعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الأثار، الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية الأثار والسياحة جامعة الملك سعود بالرياض في إطار العلاقات المتبادلة بين الجامعتين.

وحضر اللقاء الذي جرى في مكتب الدكتور جمعة عبد المقصود عميد أثار القاهرة، الدكتور أحمد رجب وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار والفنون الإسلامية، والدكتور خالد غريب رئيس قسم الأثار اليونانية رومانية، والدكتور محسن صالح أستاذ الأثار المصرية.

وتبادل الطرفان الحديث حول العملية التعليمية في مجال التراث والأثار، وآخر ما توصلت له الأبحاث العلمية في هذا المجال، وأشاد المنيف بالمستوى الراقى لكلية الأثار جامعة القاهرة، والتي تعتبر الكلية الأم في علم الأثار بما تضم من خبرات وقامات علمية.

