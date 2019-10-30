أخبار مصر | شركة مياه شبرا الخيمة تصرف مساهمة مالية لوالدة ضحية تذكرة الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة مياه شبرا الخيمة تصرف مساهمة مالية لوالدة ضحية تذكرة الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المهندس هناء علي، نائب مدير شركة المياه فرع شبرا الخيمة حي غرب، انها تسعي لصرف مساهمة مالية لوالدة الضحية من صندوق الشركة، مشيرة إلي أن السيدة ماجدة، والدة ضحية تذكرة الموت، تعمل موظفة بشركة المياة بقسم الموارد البشرية.

وتابعت "علي"، الشركة ستقف بجانب والدة ضحية تذكرة القطار حتى أن يتم الإتيان بحق نجلها، مؤكدة على أنها لم تترك صديقتها منذ الصباح الباكر لكي تواسيها في مصيبتها.

