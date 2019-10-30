أخبار مصر | عروض طلائع مسابقة "كنوز مصرية" على مسرح "الشباب والرياضة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عروض طلائع مسابقة "كنوز مصرية" على مسرح "الشباب والرياضة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الثلاثاء، مسرح وزارة الشباب والرياضة العروض المسرحية لطلائع المحافظات ضمن فعاليات احدى مجالات التسابق في مسابقة "كنوز مصرية" في نسختها السابعة والتي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع تحت شعار "أحلامنا" بمشاركة محافظات " دمياط، بنى سويف، الغربية، القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية".

وتنوعت العروض المقدمة حيث شملت نوعين من أنواع العروض المسرحية وتجسد النوع الأول في نوع جديد ومبتكر يسمى بالميكرو تياترو حيث قدم طلائع مركز شباب المعنا بمحافظة قنا عرضا بعنوان الصدق، بينما قدم طلائع مركز شباب بنى سويف عرضا بعنوان "بكره أحلى"

وقدم طلائع نادى موهوبين طنطا بمحافظة الغربية عرضا بعنوان "الثلجيات" بينما قدم طلائع مركز شباب النصر بالإسكندرية عرضا بعنوان "نفسى أغنى"

وقدم طلائع مركز شباب الأميرية بالقاهرة عرضا بعنوان"عيد ميلادي"، واختتم هذا النوع من العروض بعرض لطلائع مركز شباب الزهور بمحافظة بورسعيد بعنوان " حكاية توتى".

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وقدم طلائع مركز شباب دمياط مسرحية "ملكة الأشياء"، كما قدم طلائع مركز شباب المعنا بقنا عرضا مسرحيا بعنوان "جواب شهيد"، كما قدم طلائع مركز شباب فرشوط بمحافظة قنا عرضا مسرحيا بعنوان " جحا والوالي"، وعرض طلائع مركز شباب الاميرية بالقاهرة عرضا مسرحيا بعنوان "أميرات ديزني.

وقدم طلائع مركز شباب الشرابية بمحافظة القاهرة عرضا مسرحيا بعنوان "بيت العيلة"، بينما قدم طلائع نادي موهوبين طنطا بمحافظة الغربية عرضا مسرحيا بعنوان "حلم علاء الدين"، وقدم طلائع مركز شباب الزهور ببورسعيد عرضا بعنوان "رحلة الى الفضاء"، وقدم طلائع مركز شباب كرموز بالإسكندرية عرضا مسرحيا بعنوان "أبو العريف".

واستهدفت جميع الأعمال المسرحية المعروضة الدعوة من خلال العمل المسرحي إلى نبذ العنف والتطرف، وحب الوطن، والوحدة الوطنية بين قطبي الامة، والصدق والدعوة الى الخير، علاوة على بث القيم والدعوة الى التفاهم والحوار.

جدير بالذكر أن المنافسة كانت شرسة بين الفرق المسرحية العارضة وستستكمل عروض باقى المحافظات غدا على مسرح وزارة الشباب والرياضة.