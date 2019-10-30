أخبار مصر | ننشر نص حوار وزير النقل مع شقيق ضحية "تذكرة الموت" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص حوار وزير النقل مع شقيق ضحية "تذكرة الموت" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم وزير النقل، كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، بواجب العزاء لأسرة محمد عيد ضحية تذكرة القطار، حيث شدد علي أنه سيقوم بمعاقبة المتسبب في وفاه شقيقه ليس فقط من أجل الحادث ولكن من أجل عدم تكرار تلك الجريمة، واصفا الضحية بالشهيد.

فيما أكد تامر عيد، شقيق الضحية علي أن شقيقه لم يكن بائع متجول ولكنه كان يقوم بعمل أشغال يدوية وبيعها بشارع المعز بوسط القاهرة، مشددا علي أنه هي المرة الأولي التي يقوم فيها شقيقة بركوب القطار.