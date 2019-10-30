أخبار مصر | "الآثار" تكشف سر اشتعال حريق محدود بخان الزراكشة في الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تكشف سر اشتعال حريق محدود بخان الزراكشة في الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن حريقًا محدودًا اشتعل بخان الزراكشة بمنطقة الأزهر، وكشف أن سبب اشتعال النيران هو السلع المخزنة بالقاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف، وتم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن هيئة الحماية المدنية سيطرت على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثانى من خان الزراكشه بشارع الأزهر عصر اليوم وقد انتقل رئيس القطاع فور العلم بنشوب الحريق على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وأكد أن النيران لم تمس الأثر ولم تتسبب بأية أضرارا عليه

وخان الزراكشة يقع مجاورًا لتكية محمد أبو الدهب في حي الأزهر وتكية أبو الدهب ملحقة بمجموعة السلطان محمد بك أبو الدهب والمجموعة عبارة عن مسجد وسبيل وقبة ضريحية للمنشئ وتكية والتي هدمت في القرن التاسع عشر وتم بناؤها علي الطراز المعماري في عهد الخديوي اسماعيل

ابرز عناصرها المعمارية ساقية مياه من عصر محمد بك ابو الدهب، وصهريج السبيل الملحق بها وكذلك تم الكشف عن حوض دواب كان ملحق بالمجموعة ويقع بمدخل التكية

ومن عهد اسماعيل استجد الطراز المعماري الإنجليزي وهو عبارة عن فناء رئيسي وفناء فرعي ويطل عليهما حجرات متسعة وكذلك تغطية الحجرات بكمر حديد تسمي ايبيمز وبينها آجر "طوب محروق" وتلك التقنية من عصر الخديوي اسماعيل.