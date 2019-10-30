أخبار مصر | "الآثار": الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بخان الزراكشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بخان الزراكشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية، بالقاهرة، على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثانى من خان الزراكشه بشارع الأزهر.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه فور العلم بنشوب الحريق توجه إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته.

وأكد مصطفى أن الحريق كان محدودًا، وقد تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكانت قد رصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، تصاعد لأدخنة من جانب تكية محمد بك أبو الدهب وتواجد لعربات إطفاء في محيط التكية.

وقال أحمد عادل، شاهد عيان، إن أدخنة ونيران محدودة تصاعدت من مكان بجوار التكية، واستجابت قوات الدفاع المدني.