انتحار طالبة من أعلى سطح منزلها بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

انتحرت طالبة مساء اليوم الإثنين، بإلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها بحدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالي بأنهم فوجئوا بسقوط فتاة من أعلى سطح منزل بشارع مصر والسودان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وقال مصدر أمني إن الفتاة تدعى "ك. س" 16 سنة، تدرس بالثانوية العامة، ولم يتبين بعد أسباب انتحارها.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة لتتولى التحقيق.