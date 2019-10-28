"براءة ريهام سعيد وأسباب وفاة ضحية قطار طنطا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

براءة ريهام سعيد في قضية "السمنة"

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

"رأسه انفصلت عن جسده".. التقرير الطبي يكشف أسباب وفاة ضحية قطار طنطا

كشف تقرير طبي صادر عن مفتش صحة أول طنطا، أسباب وفاة المجني عليه محمد عيد، 23 سنة، الذي أجبره كمسري قطار 934 على القفز خارجه لعدم دفعه سعر التذكرة.

وتبين من التقرير أن الوفاة حدثت في مكان سقوط الضحية، ونُقل لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة.

وحسب التقرير، فإن المجني عليه أصيب بتهتك بأنسجة الرقبة مع انفصال تام لرأس المتوفى عن جسده، بالإضافة إلى سحجات بالذراعين والصدر والبطن من الأمام والخلف ومنطقة الحوض.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قتيل "مقهى كفر الشيخ"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلاق أحد المسلحين أعيرة نارية على أحد المواطنين "محدد" خلال مشاجرة الأمر الذى أدى إلى مصرعه داخل إحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وقيام عائلة المجنى عليه بتدمير بيت القاتل.

"العربية تحولت خردة".. تفاصيل وفاة رئيس النيابة الإدارية السابق أعلى المحور

كشفت معاينة وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات، وفاة المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، اليوم الاثنين؛ إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

"طفلة سفاح وعشيقه".. ضبط سائق زور أوراق طفلة باسم زوجته بالمعصرة

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ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على سائق توك وعشيقته، لاتهامهما بتزوير أوراق طفلة أنجبوها من السفاح باسم زوجته بمنطقة المعصرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، مفاده تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "إيمان ح." 27 سنة، ربة منزل بسابقة حدوث خلافات عائلية بينها وزوجها "أحمد ع." 32 سنة، سائق توك توك، قامت على أثرها بترك المنزل والإقامة طرف والدها لعدة أيام، وعقب عودتها فوجئت بوجود طفله حديثه الولادة بالمنزل وبالاستعلام من زوجها ادعى قيامه بتبني الطفلة لكونها عاقر، وتلاحظ لها وجود أسوره حول معصمها مدون عليها اسم والدة الطفلة باسمها كما عثرت علي شهاده ميلاد تفيد بأنها والدة الطفلة علي غير الحقيقة ، فحضرت للإبلاغ .

تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"لـ 7 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسات 7 و8 و9 و10 ديسمبر؛ لمرافعة الدفاع.

بتهمة تعذيب مجدي مكين.. إحالة ضابط و9 شرطيين بقسم الأميرية للجنايات

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، إحالة الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

حُكم قضائي يثبت صحة شراء عمرو دياب شقة في "جاردن سيتي"

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بقبول دعوى المطرب عمرو دياب المطالبة بإثبات صحة ملكيته وتعاقده لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي بـ 18 مليون جنيها.

وكشفت الدعوى المقامة من عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب، اتهامه عبدالجليل عبدالرحمن، بالتقاعس عن إثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن.

15 مصابا في انقلاب حافلة بمنشأة القناطر

أصيب 15 عاملاً في انقلاب أتوبيس بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الصليبة.