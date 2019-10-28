مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. القبض على شخص قتل جاره خلال مشاجرة بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. القبض على شخص قتل جاره خلال مشاجرة بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل مصرع المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، اليوم الإثنين، في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو، وتبين أنه أثناء قيادته سيارته في طريقه اتجاه ميدان لبنان، أصيب بنوبة قلبية مفاجئة دخل على إثرها في حالة غيويبة.

فحصت الأجهزة الأمنية ما تم بثه ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، يزعم قيام أحد المسلحين بإطلاق أعيرة نارية على أحد المواطنين "محدد" خلال مشاجرة "الأمر الذى أدى إلى مصرعه داخل إحدى المقاهى" بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وقيام عائلة المجنى عليه بتدمير بيت القاتل.

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قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس صاحب محل أجهزة إلكترونية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما لـ35 كيلو أفيون بمنطقة أطفيح، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

أقامت سيدة تدعى "ك.ط" في عقدها الثالث من عمرها، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 3 أعوام زواج، وذلك بعد اكتشافها إنها لا تستطيع العيش معه بسبب عدم رغبته في الإنجاب.

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بدفن جثة عامل محارة لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أثناء تأدية عمله في الطابق السابع، بمنطقة العجوزة.