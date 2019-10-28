أخبار مصر | "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 110 فرصة عمل، بإحدى الشركات للأمن والحراسة، براتب يصل إلى 2850 جنيها.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 40 فرد أمن للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، براتب يصل لـ2850 جنيه، بالإضافة إلى 20 فرد أمن يعملون بالعين السخنة براتب 2550 جنيها.

كما تطلب الشركة 40 عامل نظافة، غير حاصلين على مؤهل ويشترط أن لا يتعدى أعمارهم الـ50 عام، براتب 2600 جنيه.

وتطلب الشركة 10 عمال بوفية، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط وأن لا يتعدى سنهم الـ35 عام، براتب 2600 جنيه، وأماكن العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن الشروط التي توفرها الشركة تأمين صحي واجتماعي بالإضافة إلى سكن وحوافز ولكل من يرغب في التقدم للوظائف المتاحة يتصل على الهاتف 0102455439.

