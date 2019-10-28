أخبار مصر | بعد إجبار شابين على إلقاء نفسيهما من القطار.. برلمانيون يطالبون بالكشف النفسي على "الكمسارية" (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إجبار شابين على إلقاء نفسيهما من القطار.. برلمانيون يطالبون بالكشف النفسي على "الكمسارية" (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عدد من أعضاء مجلس النواب، على واقعة إحبار راكبين، بإلقاء نفسيهما من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان؛ لعدم حصولهما على التذاكر، مطالبين في تصريحات لبوابة الخليج 365، بالكشف النفسي على جميع العاملين بالوظائف الحكومية، وتأهليهم نفسيا، والعمل على حل مشكلاتهم، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع الآخرين.

لجنة النقل والمواصلات سيكون لها رد حاسم في هذا الموضوع

في هذا الصدد، علق النائب رزق راغب، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قائلًا: " إذا ثبت بالفعل أن هذا الكمسري طلب منهم بالفعل إلقاء أنفسهم، في حالة عدم دفع ثمن التذاكر، سيكون هناك قرارا رادعا له"، مؤكدًا أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان سيكون لها رد حاسم في هذا الموضوع.

وطالب "راغب"، بإجراء كشف نفسي ليس فقط على العاملين بهيئة السكك الحديدية وسائقي القطارات فقط، وإنما على جميع العاملين في الوظائف الحكومية، والعمل على تأهيلهم نفسيا وكيفية التعامل مع الآخرين بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنها حالة فردية وليست جماعية.

استجواب لوزير النقل

وقال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب: "إنه قدم استجوابًا لوزير النقل بعد واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية".

وأكد "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن المسئولية الأولى والأخيرة لوزير النقل، متابعًا: "المسئولية تقع على وزير النقل قبل أي حد تاني"، داعيًا وزير النقل للقاء في مجلس النواب، معلقًا: "لا نقبل بما حدث".

وأضاف أن نمط سلوك المصريين تغير بعد الظروف العصيبة التي مرت بها مصر، وتابع موجهًا حديثه لـ المسئولين، قائلًا: "يا جماعة محتاجين رأفة ورحمة بالمصريين والغلابة، مش ممكن نفتح باب القطر ونرميه".

عقد دورات تدريبية تأهيلية لـ"الكمسارية"

ومن جانبه طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بعقد دورات تدريبية تأهيلية ل"الكمثرية"، وإجراء كشف نفسي عليهم قبل توظيفهم.

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وقال "البطيخي": إنه تصرف غير آدمي، من شخص غير سوي لا يعرف معنى الرحمة أو الإنسانية، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير سيكون له ردا على هذا الحادث.

إجراء كشف نفسي للعاملين بالسكة الحديد

وفي ذات السياق، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إن هذا الحادث جاء من شخص غير مسؤول تجرد من كل معاني الرحمة، حتى يجبرهم على دفع التذكرة أو الإلقاء بأنفسهم خارج القطار.

وشدد "عبدالفتاح" بإجراء كشف نفسي للعاملين بالسكة الحديد، ومعرفة مشاكلهم النفسية، وكيفية علاجها، حتى يصبحوا مؤهلين على التعامل مع الأشخاص الآخرين.

وكانت قررت نيابة طنطا، حبس الكمسري المتهم في واقعة قفز بائعين جائلين من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورورد تحريات المباحث.

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.

حيث قاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأضافت أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

ومن جانبه أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.