أخبار مصر | "أسلحة وأزياء ملكية".. شاهد روائع كنوز قصر الأمير محمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة وأزياء ملكية".. شاهد روائع كنوز قصر الأمير محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ولاء بدوي مدير عام قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، إن المتحف يعرض لمجموعة منتقاه من أجمل وأندر الأسلحة والسيوف والخناجر والغدارات التي اقتناها الأمير داخل قصره.

وأشار إلى أن القطع مزخرفة بحروف من ذهب حملت اسم صانعها وآيات قرآنية وعبارات حماسية ودعائية منها ما كساه الفضة والقطيفة ومنها ما طعم بالأحجار الثمينة ويقتني متحف قصر الامير محمد علي بالمنيل مجموعة من الأسلحة المعدنية الهجومية كالسيوف والخناجر والطبر ( البلطة) التي آلت الي منشئ القصر محمد علي توفيق سواء بالأهداء أو الشراء.

وفي جولة خاصة التقطت كاميرا الخليج 365 عدد من الصور لهذه التحف النادرة التي تعرض لأول مرة منذ 14 عامًا، تضم بلطة شرقية من الصلب عليها زخارف وكتابات تقرأ "والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين" "وما توفيقي الا بالله" والمقبض من الخشب مكسو بالجلد الأسود، وغدارة من الفضه المذهبة محلاه بزخارف نباتية وعليها اسم الصانع أحمد عمر.

خنجر شرقي من الصلب نصله مزخرف اليد مكسوة بالفضة والعاج وله غمد من الخشب، سيف شرقي مقوس نصله من الصلب علية "بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. صدق الله العظيم "و الله ولي التوفيق" "يا مالكي الملك" وشعار الدولة الهلال والنجمة والتاج المصري، اليد من النحاس المذهب والغمد من النحاس.

سكين تركي مقوس نصله من الصلب عليه زخارف بالتذهيب له مقبض من صلب وغمد من الخشب المكسو بالقطيفة البنفسجي والمشغول بالفضة، طبنجة ساقية من المعدن ست طلقات لها ماسورة عليها زخارف نباتية والمقبض مكسو بالفضة، سكين شرقي نصله من الصلب عليه زخارف مذهبه وبعض الفصوص الصغيرة من الياقوت.

خنجر شركسي ذو حدان نصله من الصلب عليه زخارف نباتية له مقبض من العاج وغمد من الخشب مكسو باللون الفستقي،وبطجان تركي نصله من الصلب عليه كتابة وزخارف من الفضة، له غمد من الخشب مغطي بالفضه عليه زخارف حيوانات وشعار الدولة.

سيف تركي مقوس نصله من الصلب والمقبض له واقية من الفضه وله غمد من الفضه المذهبة المزخرفة وحامل السيف من الكردون الاحمر والقصب الذهبي والقطيفة الحمراء وخنجر شرقي ذو حدين له نصل من الصلب ويد من اليشب المحفور بزخارف ذهب، له غمد من الخشب مكسو بالقطيفة الخضراء،وبطجان تركي نصله من الصلب عليه كتابة تقرأ " صاحب ابراهيم " عليه زخارف مذهبة وله غمد من الخشب،وسيف اوروبي نصله من الصلب عليه كتابات تقرأ " الله اكبر " و" من اجل مليكي ووطني " له يد من النحاس عليها رمز الدولة وغمد من الصلب،وبلطة شرقية من الصلب المشغول بالتذهيب وعليه كتابات يقرأ منها "الله" و"علي " ولها يد من الصلب مشغولة بالتذهيب.

وبدلة من الجوخ البيج تخص ولي العهد الامير " احمد رفعت "، يحيط بالجاكيت جزام من الجلد الاسود عليه رسم هلال، وشنطة عليها شعار الدولة العثمانية، وسيف معدن ابيض داخل جراب،وبضدلة من الجوخ الكحلي مثبت بها زراير نحاسية عليها شعار الدولة العثمانية.

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ويعد قصر الأمير محمد علي في المنيل أو قصر المنيل أو متحف قصر محمد علي بالمنيل أو متحف قصر المنيل هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص، وبدأ بناء القصر عام 1903، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61 ألف متر مربع منها 5000 متر تمثل مساحة المباني، وهو تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي.

ويشتمل القصر على ثلاث سرايات، وهي سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حاليًا كمتحف.

وكان القصر ملكًا للأمير محمد علي الابن الثاني للخديوي توفيق، وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني والذي شغل منصب ولي العهد ثلاث مرات، كما كان أحد الأوصياء الثلاثة على العرش في الفترة ما بين وفاة الملك فؤاد الأول وتولي ابن عمه الملك فاروق سلطاته الدستورية عند إكماله السن القانونية.

واختار أرض القصر الأمير محمد علي بنفسه، وأنشأ في البداية سراي الإقامة ثم أكمل بعدها باقي السرايا، وقام الأمير بوضع التصميمات الهندسية والزخرفية، والإشراف على البناء، فيما قام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي، وأوصى الأمير أن يتحول القصر بعد وفاته إلى متحف.

وولد الأمير محمد علي في 9 نوفمبر 1875م، في القاهرة ونشأ محبًا للعلوم فدخل المدرسة العلية بعابدين ليحصد العلوم الابتدائية، وفي سنة 1884 توجه إلى أوروبا لتلقي العلوم العالية فدخل مدرسة هكسوس العالية بسويسرا ثم دخل مدرسة ترزيانوم بالنمسا بناءً على أوامر والده لتلقي العلوم العسكرية.وعاد إلى مصر عقب وفاة والده سنة 1892م ومنذ كان شابًا شُهد له بالحكمة ورجاحة العقل وظهر عليه ميله إلى العلم وحب الآداب والفنون خاصة الإسلامية.

واختار أرض القصر الأمير محمد علي بنفسه لكي يقيم عليها قصره، وأنشأ في البداية سراي الإقامة ثم أكمل بعدها باقي السرايا، وقام الأمير بوضع التصميمات الهندسية والزخرفية، وأشرف على كل خطوات التنفيذ، فيما قام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي.

واستدل على ذلك من العبارة المحفورة على مدخل القصر ونصها: "قصر محمد علي بالمنيل، أنشأ هذا القصر الأمير محمد علي نجل المغفور له محمد توفيق، إحياء للفنون الإسلامية وإجلالًا لها، ابتكر هندسة البناء وزخرفته سمو الأمير وقام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي وتم ذلك عام 1348 من الهجرة".

وانتقل الأمير محمد علي إلى جوار ربه في 17 مارس 1955 في لوزان بسويسرا عن عمر ناهز الثمانين عامًا، وكان من وصيته أن يدفن في مصر، فدفن في مدافن العائلة المالكة بالدراسة "قبة أفندينا".