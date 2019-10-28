أخبار مصر | بعد وفاة طبيب داخل غرفة العمليات.. مدير مستشفى طنطا يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة

قال الدكتور حسن التطاوي، مدير مستشفى طنطا الجامعي، إن الدكتور أحمد برج، دكتور التخدير، الذي توفي منذ قليل داخل غرفة العمليات، وأثناء تأدية عمله، أنه لا يعمل بمستشفى طنطا الجامعي، كما تناولت الأخبار، مؤكدا أن الطبيب يعمل بمعهد ناصر بالقاهرة، وكان يدرس بكلية الطب جامعة طنطا، ويقطن ببركة السبع بمحافظة المنوفية.

وأضاف التطاوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحادث يبعد كل البعد عن مستشفى طنطا الجامعي، وأن الطبيب المتوفي كان يدرس بكلية الطب جامعة طنطا فقط، ولكنه يعمل بمعهد ناصر، وتوفي نتيجة الإرهاق، في معهد ناصر، نظرا لعمله 36 ساعة متواصلة، وليس داخل مستشفى طنطا الجامعي.