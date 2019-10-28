أخبار مصر | وزير الرياضة والسفير الياباني يكرمان البطل الأوليمبي محمد رشوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة والسفير الياباني يكرمان البطل الأوليمبي محمد رشوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير ماساكي نوكي السفير الياباني بمصر، البطل الأوليمبي السابق محمد رشوان بطل العالم في الجودو، تكريمًا لمسيرته وانجازاته حيث قام السفير بتقليده وسام "الشمس المشرقة" وهو وسام وطني ياباني.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتواجده في هذا التكريم، مشيرا الى أن العلاقات بين مصر واليابان في الوقت الراهن تحظى بالكثير من الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى تقديم رشوان أفضل الأمثلة في الايثار والروح الرياضية في المباراة التي انسحب فيها أمام منافسه الياباني في الدورة الاوليمبية بلوس انجلوس عام ١٩٨٤

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وأكد وزير الشباب والرياضة على أن اهتمام السفير والسفارة اليابانية بهذا الحدث حتي الآن يأتي في إطار الدور الذي تقوم به دولة اليابان في العمل علي نشر ثقافة الروح الرياضية وتعليمها للجميع.

ويعتبر وسام الشمس المشرقة الذي تقلده رشوان من أعلي الاوسمة في اليابان حيث يقدم لمن قاموا بإنجازات بارزة في العلاقات الدولية ونشر الثقافة اليابانية، وتقديم مساهمات كان لها دور فعال في تقدم مجالاتهم، وكذلك إحداث تطويرات في مجال الرخاء الاجتماعي والمهني أو فيما يخص مجال المحافظة على البيئة.

وكان محمد رشوان ترك بصمة فى تاريخ رياضة الجودو بمستواه العالمي كبطل معروف فى الدورات الأولمبية اضافة إلى تميزه بخلقه الرياضي الرفيع، وذلك حين تعمد الخسارة وإحراز الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، عندما تعمد الخسارة أمام الياباني "ياسوهيرو ياماشيتا" بطل العالم الذي كان مصابًا في المباراة النهائية لهذه البطولة ورفض أن يستغل إصابته وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن أن يفوز بالمركز الأول، لينال احترام وتقدير العالم.