شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: الأصولية الدينية تكفر الفلاسفة ومن يُعمل العقل في النص الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الفيلسوف مراد وهبة، التعريف الصحيح للإرهاب والحل الأمثل لمواجهته من الناحية الفلسفية، وذلك خلال حواره في برنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، حيث ذكر أن الإرهاب يكون بدايته التكفير، وهي أن تقوم الأصولية الدينية بتكفير شخص معين.

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وأضاف «وهبة»،: «الأصولية الدينية تقول مثلا الشخص ده بيعمل العقل في النص الديني يبقى كافر، فتنتظر من الشخص أن يعود عن ما يفعله، والشخص أما أن يعود أو يواصل، إذا واصل ما يفعله يعد في نظرهم كافر عنيد ويجب قتله».

وأوضح الفيلسوف، أن الإمام أبوحامد الغزالي له كتاب مشهور يُسمى «تهافت الفلاسفة»، وهو عبارة حوار طويله بينه وبين نفسه، وهذا الكتاب يّسعى لتدمير الفلسفة الإسلامية، حيث إن الفقرة الأولى في الكتاب تضمنت أن الكتاب الفلاسفة المسلمين كفرة لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية الوثنية مثل سقراط وافلاطون وأرسطو.

وتابع :«الغزالي سأل نفسه سؤال، هما طالما كفرة هل يجب قتلهم، فكان رده أنهم كفرة بالقطع، ولم يُجيب على سؤال القتل رغم أنه هو من سأل السؤال لنفسه»، موضحًا أن جاوب على هذا السؤال هم التيارات الأخرى المتشددة حيث حثت على ضرورة قتلهم، وبالتالي نشأ الإرهاب، ومن أجل معالجة ظاهرة الإرهاب يجب أن نمنع تمامًا عملية التكفير.