شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل عن حادث قطار الإسكندرية: «خطأ فردي» وسأزور أسرة محمد غدًا للعزاء والاعتذار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الدكتور كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة مصرع راكب وإصابة آخر، بعد إجبارهما من قبل رئيس القطار على القفز، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.
وقال الوزير خلال مداخلة تليفزيونية: «حادث قطار الإسكندرية خطأ فردي، وسنحاسب مرتكبيه بكل شدة».
وتابع: «ما حدث غير مبرر والضحايا ليسوا أطفالا مثلما قيل، لكنهم شابان عمرهم 33 عامًا، لم يدفعا ثمن التذكرة ورفضا السداد، ولا أبرر ما حدث»، وأردف: «التذكرة ليست بـ 70 جنيها كما قيل والغرامة 30 جنيها فقط وتحصيلها ميزعلش أحد، خاصة أن الضحايا كانوا في القطار الفاخر، وما حدث تصرف فردي لن نسمح بتكراره».
وأعلن وزير النقل بدء دورات تأهيل وعلاج نفسي للعاملين بالسكك الحديدية غدًا لتدريبهم على التعامل مع الجمهور، مشيرًا إلى أنه سيزور أسرة الضحية محمد عيد غدًا، بشبرا الخيمة لتقديم العزاء والاعتذار لهم، فضلا عن زيارة الشاب المصاب في مستشفى طنطا.
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