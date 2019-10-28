شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خالة ضحية «قطار الإسكندرية»: محمد لم يمارس البيع داخل القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف عماد، ابن خالة محمد عيد، ضحية قطار الإسكندرية القاهرة، الذي لقي مصرعه إثر طلب كمساري القطار منه ومن صديقه أحمد محمد القفز من القطار بسبب عدم وجود تذاكر معهما، إن نيابة طنطا صرحت بدفن جثمان الضحية، ويجري حاليا تجهيز الجثمان بعد مناظرة الطب الشرعي، لافتًا إلى أن أسرة الفقيد تستعد لدفنه بمقابر العائلة بشبرا الخيمة خلال الساعات المقبلة.

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وروي شريف أنهم فوجئوا في الصباح الباكر بأحد أصدقاء محمد يخبرهم بالواقعة، ليتحرك هو وشقيق الضحية لطنطا لاستطلاع الأمر، مشيرًا إلى أن أقارب وشقيقي أحمد المصاب في الواقعة قالوا لهم رواية إلقاء الكمسري لمحمد وصديقه من القطار.

وأوضح أن الضحية كان يعمل في مجال بيع الميداليات التذكارية، وبعض الإكسسوارات التي يتم كتابة اسم الشخص الذي يريد أن يقتنيها عليها، وكان يقوم بذلك في الأسواق كالعتبة، أو في مواسم المصايف في الإسكندرية أو الشواطئ المختلفة.

وأكد شريف أن محمد (23 عامًا) من أبناء منطقة أم بيومي في شبرا الخيمة، ويعيش مع شقيقه الأكبر ووالدته، فيما توفي والده منذ سنوات، وخريج دبلوم فني، وأنه كان محبوبًا بين أقرانه «كان جدع» على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه لم يكن بائعًا جائلا داخل القطارات ولم يمارس البيع بالقطارات.