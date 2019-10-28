شكرا لقرائتكم خبر عن ختام عروض أوبرا عايدة في معبد حتشبسوت بالبر الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختُتمت، مساء الاثنين، بساحة معبدحتشبسوت، في البر الغربي بالأقصر، عروض أوبرا عايدة، والتي قدمت لوحات أبهرت الحضور، امتزجت فيها الألوان والإضاءة، بخلفية المعبدالعتيق، والتى زادت العروض إبهارا وجمالا للجمهور، بحضور كوكبة من الشخصيات العالمية، والسياح، والمهتمين بفن الأوبرا، والتى يتزامن عرضها مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس، حيث ودعت الاقصر، ضيوف الأوبرا والفرقة الموسيقية والكورال وجميع أعضائها الذين قدموا للمدينة السياحية، فيما رفعت الاجهزة الامنية حالة الطوارئ لتامين العرض الثانى وفق الخطة الامنية الموضوعة، والمنطقة المحيطة بالمعبد.

وفى هذا الصدد عبر الألمانى «مايكل شتورم» مخرج عروض أوبرا عايدة التي اختُتمت الاثنين، عروضها في أحضان معبدالملكة حتشبسوت، بالبر الغربى، في تصريحات صحفية، على هامش العرض الاوبرالى، عن سعادته بتواجده وسط الحضارة المصرية القديمة، وخاصة معبدالدير البحرى الذي يحمل معه ذكريات كبيرة لا ينساها، مؤكدا ان إخراجه لهذه العروض التي لاقت ترحابا كبيرا من كل المتابعين والجمهور الذي حضر العروض من مختلف دول العالم، يعد نيشان على صدره،

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وأضاف أن معبدالملكة حتشبسوت، هو أفضل مكان لتقديم عروض أوبرا عايدة يمتاز بالعديد من المميزات التي تجعله متفردا ومتميزا عن باقى المعابد، غير انه محفور وسط الجبل، يمتاز بعمارته وفنه المعماري الذي يجعله مختلف عن باقى المعابد.

ووصف «شتورم»اجواء معبدحتشبسوت بالساحرة، والتى منحت لجميع المشاركين في العروض طاقة كبيرة، ساهمت في خروج العروض بهذه القوة، مؤكدًا أن جعل المسرح خلفيته المعبدزاد مو التشويق والابهار للحضور، وأن ما يتمتع به المعبدمن سحر وغموض ألقى بظلاله على العروض، لافتاً إلى انه شعر بسعادة غامرة، كما شعر بسلام لم يشعر به طوال حياته من قبل بعد نجاح العروض، وما تلاه من اشادة من الحضور للجميع، مؤكدًا أن نجاح العروض يعود ايضا إلى وجود مجموعة متميزة من الموسيقيين والأوبراليين الذين قدموا للأقصر من عدة دول من امريكا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية وفنزويلا، وبلجيكا.

وشدد، إلى أنهم يحملون رسالة سلام للعالم أجمع، بجانب أن شخصية «عايدة» بطلة العرض الأوبرالى، التي تتشابه مع القوة التي تمتعت بها شخصية الملكة حتشبسوت، جعلا العرض قويا وتفاعل معه جمهور الحاضرين، مؤكدا أنها جاذبية المكان التي أعطت قوة للجميع، وأن أحداث أوبرا عايدة برغم ما تحمله من حزن، إلا أنها تهدف في النهاية إلى تحقيق السلام، وهى الرسالة التي قدمتها حتشبسوت للمصريين وللعالم أجمع.