شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يستقبل أسرة عامل النظافة المتوفي أثناء كسح مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد شحاتة، مسؤول المركز الإعلامي بشركة نهضة مصر إحدى شركات المقاولون العرب، والمسؤوله عن أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، استقبل عصر اليوم أسرة العامل إبراهيم عبيد، المتوفي أثناء أعمال كسح مياه الأمطار بمنطقة سيدي بشر وقدم لهم واجب العزاء في شهيدهم.

وأضاف «شحاتة»، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن محافظ الإسكندرية، أكد على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي المتوفي، كما أكدت أسرة العامل المتوفي، مدى سعادتهم لما قدمه محافظ الإسكندرية اليوم لهم من دعم مادي ومعنوي وصرف تعويض لهم، وقاموا بتوجيه الشكر لإدارة الشركة لما قاموا به منذ وقوع الحادث الأليم حتى اليوم.

كان إبراهيم عبيد عبيد مسعود، 43 عاما، عامل نظافة بشركة «نهضة مصر»، المسؤولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، لقي مصرعه، صباح الخميس، بعدما صدمه أتوبيس نقل عام، أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار في شارع مسجد سيدي بشر شرقي المدينة.