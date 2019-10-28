شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إطلاق أول خدمة تمريض بحثية متنقلة للمرضى في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد السفارة البريطانية بالقاهرة، غدا الثلاثاء، الإعلان الرسمي عن إطلاق أول خدمة تمريض متنقلة للأبحاث والتجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم استعراض ما تم إنجازه من الإجراءات اللازمة لإنشاء خدمة تمريض الأبحاث المتنقلة مع تقديم تعريف لمفهوم التمريض البحثي المتنقل والفوائد التي سوف تعود على المرضى في مصر وموفري الخدمة والمراكز الطبية.

وصرح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز قائلًا: «تطلق شركة بريطانية رائدة اليوم خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل وصول الرعاية الصحية للأشخاص الأقل قدرة على الحركة أو المقيمين في أماكن بعيدة.

وتابع: هذا جزء من المجهود الأكبر المقدم من المملكة المتحدة إلى مصر والذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية على مستوى عالمي لجميع المصريين.

وتقدم الخدمة الجديدة وسيلة مريحة للمرضي الذين يعانون من صعوبة الحركة في اجراء التجارب السريرية وأبحاث التمريض خارج المراكز الطبية، من خلال إجراء التجارب السريرية في زيارات لهم في المنزل أو المدرسة أو مكان العمل.

وتابع: تعمل هذه الخدمة بشكل عام على رفع معدلات التوظيف في المجال الطبي، كما تساعد المرضى على تقليل معدل زيارتهم إلى المستشفى بشكل عام، كما أنها تمكّن الذين يعانون من عدم القدرة على الحركة والذين يعيشون في أماكن بعيدة من اجراء الأبحاث والفحوصات التي يحتاجونها بدون الاضطرار للمعاناة.

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وتعتبر المسافات البعيدة التي يضطر المرضي للسفر وقطعها لزيارة العيادات أو المستشفيات- عادةً ما تكون عائق يمنعهم من الزيارة وهو ما يؤثر سلباَ على صحتهم، لكن مع وجود امكانية إجراء العديد من المهام الروتينية بواسطة ممرضة بحثية تزورهم في المنزل بدون تكبد هذه المعاناة، فإن ذلك يجعل الحياة أقل إرهاقًا للعديد منهم، لا سيما عندما يكونون من الضعف بحيث لا يستطيعون السفر إلى المستشفى في كل مرة.

وثبت عملياً أن هذا النهج لإجراء البحوث يحسن معدلات استبقاء العمالة من ناحية أخرى، لأن المرضى عادةً ما يبنون علاقة ارتباط طيبة مع ممرضتهم الزائرة.

إن وضع المريض في المرتبة الاولي له إيجابيات كبيرة ليس فقط للمريض، ولكن لموفر الخدمة وأيضا للمركز الطبي، حيث يستفيد موفر الخدمة من اختصار الطريق للوصول إلى قطاع أكبر من المرضي حيث يقل عدد من يتغاضون عن الزيارات الروتينية في برامجهم الطبية إلى أدنى حد، بل وزيادة الامتثال للبرامج الطبية- فضلاً عن تقليل أيام التوظيف اليومي الثابت للعمالة الدائمة.

تستفيد ايضاً العيادات والمستشفيات من خلال قدرتها على تقديم تجربة سريرية مفصلة خصيصاً لمريضها بشكل محدد، كما تقلل من أعداد للمرضى الذين يزورون العيادات، وهو ما يوفر لهم وقت ثمين يمكنهم من تقديم خدمات طبية إضافية لعدد أكبر من المرضي.

وسوف تقوم ممرضات الأبحاث بزيارة المرضى على مدار 365 يومًا في السنة للتأكد من عدم اهمالهم للتجارب السريرية التي يحتاجونها بغض النظر عن مكان إقامتهم.

ومن خلال جعل اجراء التجارب السريرية في مصر أكثر تركيزًا على المريض، فإن ذلك سوف يجعل لها تأثير إيجابي على معدلات الاقبال والانتظام في اجرائها. وهذا بدوره سيجعل موقف التجارب السريرية الدولية في مصر أكثر جاذبية للمرضي.

وتعتبر الزيادة في عدد التجارب الدولية التي تجري في مصر، من شأنها جلب الاستثمارات، كما ان المزيد من التجارب السريرية في مصر سيؤدي إلى تحسين معدلات تشغيل العمالة المحلية من خلال توفير فرص عمل أكبر.