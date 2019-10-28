شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: «بدون مواربة.. الأصوليين الإسلاميين وراء أحداث 11 سبتمبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الانفجار الذي وقع في مدينة نيويورك الأمريكية في 11 سبتمبر 2011 ودّمر مركز التجارة العالمي كان يستهدف تدمير الثورة العلمية والتكنولوجية، موضحًا أن قيمة هذا المركز ليس كونه أمريكاني أو متواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بل قيمته هو أنه كان أعلى مرحلة في الثورة العلمية والتكنولوجية.

وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «نطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»،: «لما تدمر هذا المبنى كأنك بتدمر الثورة العلمية والتكنولوجية، بداية القرن الحادي والعشرين كانت بهذا الحادث الإرهابي، وبدون مواربة أو بدون خفاء أي شيء هم أن الأصوليين الإسلاميين وراء هذه التفجيرات».

وتابع: «الأصوليين بتقول أنا بدمر الحضارة الكافرة، وبالتالي أصبح التكفير مع التدمير في إطار الأصولية».