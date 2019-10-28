"رأسه انفصلت عن جسده".. التقرير الطبي يكشف أسباب وفاة ضحية قطار طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث ومحمود السعيد:

كشف تقرير طبي صادر عن مفتش صحة أول طنطا، أسباب وفاة المجني عليه محمد عيد، 23 سنة، الذي أجبره كمسري قطار 934 على القفز خارجه لعدم دفعه سعر التذكرة.

وتبين من التقرير أن الوفاة حدثت في مكان سقوط الضحية، ونُقل لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة.

وحسب التقرير، فإن المجني عليه أصيب بتهتك بأنسجة الرقبة مع انفصال تام لرأس المتوفى عن جسده، بالإضافة إلى سحجات بالذراعين والصدر والبطن من الأمام والخلف ومنطقة الحوض.

وأضاف التقرير أن المجني عليه أصيب بجرح قطعي بالركبة اليسرى طوله 7 سم، واشتباه كسر في مفصل القدم اليسرى وتورم بأنسجة القدم.

وأرجع التقرير الوفاة إلى حادث سير نتج عنه انفصال للرأس نتج عنه نزيف حاد أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب.

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وأمرت نيابة مركز طنطا في محافظة الغربية مساء اليوم الإثنين، بحبس "م.هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية اتهامه بإجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"تداولوا فيديو قالوا فيه إن رئيس قطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر، أجبر شابين على النزول بسبب عدم وجود تذكرة بحوزتهما، ما أدى إلى مصرع أحدهما، وتعرض الثاني لإصابات بالغة.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر؛ طالب الشابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، وقام باصطحاب الشابين إلى باب العربة وطالبهما بالنزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية مما أدى إلى وفاة أحدهما وبتر قدم الآخر، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

"والله مش معانا فلوس".. جملة كانت سببًا في دفع أحد الشابين حياته، وإصابة الآخر ببتر في قدمه، بعدما أجبرهما رئيس القطار على النزول أثناء سريان القطار بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حسبما أكد شهود العيان من مستقلي القطار.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا عقب الحادث قالت فيه: "أثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا".