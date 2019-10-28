الداخلية تكشف ملابسات فيديو قتيل "مقهى كفر الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلاق أحد المسلحين أعيرة نارية على أحد المواطنين "محدد" خلال مشاجرة الأمر الذى أدى إلى مصرعه داخل إحدى

المقاهي بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وقيام عائلة المجنى عليه بتدمير بيت القاتل.

تبين للأجهزة الأمنية المعنية من خلال الفحص سابقة ورود بلاغ لمركز شرطة سيدى سالم بتاريخ 17 أكتوبر الجارى من مستشفى سيدى سالم المركزى بوصول (طباخ 22 سنة) جثة هامدة، وبالفحص الطبى تبين

وجود كدمة بالظهر، ولا توجد إصابات أخرى.

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باستكمال الفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بالطريق العام رفقة كلٍ من (عمه – سائق) بشارع النادى ببندر سيدى سالم، شاهدوا نشوب مشاجرة بسبب أولوية المرور، تدخل المجنى عليه لفضها، واعتدى عليه أحد المتشاجرين بعصا خشبيه تسببت فى وفاته.

باستدعاء الشهود (عمه – سائق) اللذان كانا برفقة المجنى عليه، أقرا بذات الفحص، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم فور حدوث الواقعة، واعترف ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتجمع قرابة 100 شخص من أهلية المجنى عليه وأهالى بلدته أمام المستشفى، وحاول بعضهم التعرض لمنزل المتهم بمدينة سيدى سالم؛ للتعدى عليه انتقاماً لمقتل نجلهم، إلا أن الانتشار الأمنى المكثف حال دون ذلك، وحطم الأهالى "فاترينة" لبيع المحمصات خاصة بالمتهم، ثم عادوا إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن، ولم تحدث ثمة تداعيات.

وحاولت تلك المواقع استغلال تلك الواقعة، ونشر الأكاذيب حولها، وادعت وقوع إطلاق النار على أحد المواطنين بما يتنافى مع الحقيقة.

وكان للانتشار الأمنى وسرعة ضبط المتهم فى الواقعة بالغ الأثر فى السيطرة على الموقف وحال دون وقوع ثمة تداعيات، كما كان له مردود طيب لدى المواطنين ولم يمنح الفرصة للمغرضين لاستغلال الواقعة فى محاولة تأجيج أجواء الأمن.