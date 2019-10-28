ضبط مدير مصنع بحوزته 5 أطنان زيت زيتون مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت قوة أمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين، مدير مصنع بحوزته قرابة الـ 5 أطنان زيت الزيتون مجهولة المصدر وبدون بيانات في الإسكندرية.
وردت معلومات إلى مباحث التموين، مفادها قيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "زيت زيتون" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة برج العرب بحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة من دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وبتقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل المتحرى عنه، وأمكن ضبط المدير المسئول و4.6 طن "ثمار الزيتون ـــــ زيت الزيتون" مستلزمات إنتاج معبأة داخل أجولة، وتنكات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و300 كيلو جرام "زيت زيتون" منتج نهائي، معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.
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