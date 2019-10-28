انطلاق حفل توقيع كتاب "أخيل جريحا.. إرث عبدالناصر" لعبدالله السناوي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

انطلق مساء اليوم، حفل توقيع كتاب عبدالله السناوي الجديد "اخيل جريحا.. إرث عبدالناصر"، بدار الشروق بالمهندسين، بحضور كوكبة من المثقفين والإعلاميين، على رأسهم عبدلحكيم عامر نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وأحمد جلال وزير المالية الأسبق وغيرهم.

يعد الكتاب محاولة لإعادة قراءة التجربة مشروعا ونظاما وإرثا وصراعا، امتد عبر العقود حتى ثورة يناير وما بعدها إلى عقود أخرى لا يعرف أحد عددها، قراءة وليست تأريخا، رؤية لمستقبل وليست تحليقا في ماضٍ، التاريخ هو مادة المستقبل بقدر ما تساعد قراءته على بناء التصورات وإحكامها بأكبر قدر ممكن من الموضوعية دون تبرير لخطأ، أو اندفاع بمشاعر، الموضوعية طريقة نظر تقدر وتنصف وفق حقائق العصر الذى جرت فيه الحوادث.