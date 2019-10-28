رئيس تحالف ستار يبحث المشروعات الرقمية الجديدة مع "مصر للطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

بحث الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الخطط الحالية والمستقبلية التي تستهدف الشركة تفعيلها في إطار خطة التطوير التي تنتهجها حاليًا لخدمة الركاب بوجه خاص، وركاب تحالف ستار بوحه عام، وخاصة بعد تفعيل دمج شركتي مصرللطيران للخطوط الجوية واكسبريس.

جاء ذلك خلال استقباله جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، بمقر الشركة بالقاهرة خلال جولته التي يقوم بها حاليًا لعدد من شركات الطيران الأعضاء بالتحالف.

وأعرب جيفري جو، عن تقديره لتقدم الشركة في استقصاء ركاب تحالف ستار العالمي في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، كما تناول اللقاء المشروعات الرقمية الجديدة للتحالف ودور مصر للطيران الإيجابي في دعم وتطوير شبكة خطوط الأعضاء، وكذلك تأثير مشروعات التطوير التي تشهدها المطارات المصرية خلال الفترة القادمة على شركات التحالف.

يذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران حول العالم، ويضم حاليا 26 شركة طيران من بينهم مصر للطيران التي أنضمت اليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف، وتتسع شبكة خطوط أعضاؤه لاكثر من 1250 مطار في 195 دولة حول العالم.